Maltempo, Paita (Iv): “Governo provveda ai ristori per le alluvioni in Val Bormida”

“Sulla Val Bormida, in provincia di Savona, nella notte del 22 settembre 2025, vi è stato un intenso fenomeno temporalesco con conseguente esondazioe del fiume Bormida che ha provocato ingenti danni alle zone limitrofe”.

Lo scrive la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, in una interrogazione parlamentare ai ministri della Protezione civile e dell’Ambiente.

“Questo fenomeno alluvionale arriva dopo solo 11 mesi dalla scorsa alluvione, avvenuta il 26-27 ottobre 2024, per la quale il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza”, ricorda Paita.

La parlamentare ligure chiede al governo “entro quali tempi intenda provvedere a stanziare i fondi necessari a coprire i danni subiti da imprese e privati cittadini a causa dell’alluvione del 26-27 ottobre 2024”, e quando “il Consiglio dei Ministri si attiverà al fine di riconoscere lo stato di emergenza per il fenomeno alluvionale del settembre 2025 e se intende stanziare fondi necessari a coprire le urgenze e i nuovi danni subiti da imprese e privati cittadini”.