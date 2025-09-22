  • News24
Interventi

Maltempo nel savonese: oltre cento chiamate ai vigili del fuoco, interventi importanti in Val Bormida fotogallery

Interventi a Cairo Montenotte, Carcare, Dego, Giusvalla e Piana Crixia per allagamenti, frane e soccorsi alla popolazione

valbormida allagata 22 settembre 2025

Provincia. Dal momento dell’inizio dell’allerta meteo, ovvero dalla mezzanotte di oggi, i Vigili del Fuoco di Savona hanno gestito una situazione complessa caratterizzata da intense precipitazioni che hanno interessato principalmente i comuni di Cairo Montenotte, Carcare, Dego, Giusvalla e Piana Crixia.

Ad oggi sono state ricevute più di un centinaio di chiamate di emergenza, con 27 interventi già conclusi e 17 ancora in corso. Le operazioni di soccorso si sono concentrate su verifiche strutturali dei ponti, la gestione di allagamenti, il soccorso a persone rimaste bloccate dall’acqua e alcune frane di entità variabile.

Sul territorio operano numerose squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Savona e dal distaccamento di Cairo Montenotte, con il supporto prezioso dei distaccamenti volontari di Sassello e Borghetto Santo Spirito. Tutti gli interventi sono coordinati per garantire la massima sicurezza della popolazione e il rapido ripristino delle condizioni di normalità.

26
La Valbormida di nuovo sott’acqua: fiume esondato e numerosi allagamenti
