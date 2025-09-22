Maltempo in Valbormida, Pasa (Cgil): “Politica immobile, cosa è stato fatto dopo l’alluvione dello scorso ottobre?”

Valbormida. “Gli ennesimi disastri causati dal maltempo in Val Bormida ripropongono, ancora una volta, una domanda chiara: cosa è stato fatto in questi 11 mesi dopo l’alluvione dello scorso ottobre?”. A domandarselo è Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona.

“Gli amministratori locali e regionali hanno il dovere di dire ai cittadini e alle imprese quali azioni sono state messe in campo. Non è più accettabile un immobilismo politico e amministrativo di questo tipo, che mette a rischio la sicurezza delle persone, delle abitazioni, degli uffici, delle imprese, dei trasporti e della sanità, quest’ultima già in ginocchio in Val Bormida dopo anni di decisioni profondamente sbagliate. Qui non è in gioco solo la gestione delle emergenze, ma il futuro socio-economico dell’intera valle, che conta 40mila abitanti e che da anni chiede investimenti seri e una visione di sviluppo sostenibile”.

“Il PNRR per il dissesto idrogeologico ha messo a disposizione 15 miliardi di euro a livello nazionale. La Regione Liguria dica chiaramente ai cittadini quanti di questi fondi siano stati destinati alla provincia di Savona e in particolare alla Val Bormida. Temiamo che si tratti soltanto di pochi spiccioli, insufficienti ad affrontare la gravità della situazione. Serve una svolta immediata. Perché senza prevenzione, investimenti e responsabilità istituzionale, ogni pioggia rischia di trasformarsi in tragedia”, conclude Pasa.