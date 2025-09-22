  • News24
Acqua e fango

Maltempo in Valbormida, la Croce Bianca di Cairo: “Colpiti di nuovo anche noi, danni ingenti” fotogallery

Il direttore della Croce Bianca cairese, Mattia Bogliolo: "Siamo riusciti comunque a mantenere sempre il servizio"

allagamenti croce bianca cairo
Cairo Montenotte. L‘ondata di maltempo e l’alluvione che si è abbattauta sulla Val Bormida non ha risparmiato la sede della Croce Bianca di Carcare, invasa da acqua e fango per l’esondazione del fiume Bormida.

Un risveglio amaro per la pubblica assistenza cairese, ancora una volta colpita dalle piogge intense.

Militi e volontari si sono prodigati nell’azione di pulizia e bonifica per cercare di rendere operativo il servizio di assistenza sanitaria.

E non è mancata l’amarezza del direttore della Croce Bianca cairese, Mattia Bogliolo: “Stessi danni dell’altra volta, tutte la parti esterne e i locali interni sono allagati”.

“I danni sono davvero ingenti, ma stiamo ancora quantificando, forse come nello scorso evento alluvionale: ci eravamo ripresi solo con le tante donazioni. Siamo riusciti, comunque, a mantenere sempre il servizio, stamattina sono uscite più di sei urgenze”.

allagamenti croce bianca cairo
La Valbormida di nuovo sott’acqua: fiume esondato e numerosi allagamenti

Moralmente siamo a terra: ringrazio tutti i volontari che sono venuti ad aiutarci a pulire” conclude.

