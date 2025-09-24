Maltempo in Valbormida, il titolare di un’azienda di Dego: “Grato a tutti i volontari e all’amministrazione comunale per l’aiuto speso”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un lettore in merito all’allerta arancione del 22 settembre scorso.

Buonasera,

vi contatto come cittadino e titolare della Gilmarmi, azienda collocata in Dego (Sv) , Comune colpito dalla recente alluvione. Ci tengo a ringraziare pubblicamente a nome mio, della mia famiglia e dei nostri collaboratori, la Protezione Civile regione Liguria e i volontari della sezione di Loano per l’impegno, la professionalità e non ultimo l’umanità profusa nel liberarci dal fango, che ci ha invasi in questo ennesimo evento atmosferico avverso.

Un ringraziamento lo rivolgiamo altresì all’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Franco Siri e del vicesindaco Corrado Ghione per la loro presenza e l’aiuto speso sul tutto il territorio del nostro Comune.

Credo che questo mio piccolo gesto di riconoscenza sia dovuto in quanto, spesso usiamo gli organi di informazione per lamentarci di problemi e disservizi; meno spesso per ricordare quando come nel mio caso la “cosa pubblica” funziona.

Grazie della Vostra cortese attenzione

Cordiali saluti

Gabriele Gilardoni