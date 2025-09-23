Maltempo in Valbormida, i volontari della Protezione Civile della Baia del Sole in soccorso nelle zone colpite dal nubifragio

Laigueglia. La Protezione Civile della Baia del Sole è intervenuta prontamente in Val Bormida, a seguito del violento nubifragio che ha colpito l’entroterra ligure nella notte di domenica.

Le forti piogge hanno causato ingenti danni, in particolare nel comune di Cairo Montenotte e nelle aree limitrofe, mettendo in ginocchio imprese e cittadini. In risposta all’emergenza, una squadra di volontari è partita da Laigueglia per unirsi alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, mettendosi a disposizione delle amministrazioni comunali della Val Bormida.

L’intervento testimonia ancora una volta la grande solidarietà e l’efficace collaborazione tra i diversi comuni liguri in situazioni di crisi.

Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, ha espresso profonda gratitudine e ammirazione per l’impegno dei volontari: “La nostra squadra di Protezione Civile si è dimostrata, come sempre, all’altezza della situazione, reagendo con rapidità e professionalità. Un plauso sincero ai nostri volontari, che con il loro spirito di sacrificio e la loro dedizione, sono un vanto per la nostra comunità”. Manfredi ha inoltre manifestato la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutti coloro che sono stati colpiti dall’evento: “Siamo vicini alle imprese e ai cittadini che stanno affrontando questa difficile situazione. È in momenti come questo che emerge il senso di comunità e la forza della nostra regione”.