Maltempo, chiusa per frana la Ss29 alla variante di Vispa. Un allagamento interrompe la Ss29 del Cadibona a Piana Crixia

Valbormida. A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni la strada statale 29 della variante di Carcare e Collina Vispa, al chilometro 2 all’altezza di Cairo Montenotte.

Inoltre, in questo caso per l’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Ss29 del Colle di Cadibona dal chilometro 118 al chilometro 120 a Piana Crixia.

In entrambi i casi, sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.