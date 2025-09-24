Maltempo: alla Camera dei Deputati l’onorevole Fornaro mette in luce Cairo, Carcare, la Valbormida e la Val d’Erro

Valbormida. Cairo, Carcare, Altare, la Valbormida e la Val d’Erro sono stati nominati ieri alla Camera dei Deputati dall’onorevole Federico Fornaro del Pd, che insieme ai colleghi e compagni di partito Valentina Ghio e Alberto Pandolfo ha chiesto al Governo l’attivazione dello stato di emergenza per questi territori colpiti duramente dall’ondata di maltempo del 22 settembre.

“Siamo a chiedere un pronto intervento da parte del Governo di concerto con le Regioni Liguria e Piemonte – ha dichiarato il Deputato – Occorre affrontare la questione ormai ineludibile sul rischio idrogeologico sempre più accentuato dai cambiamenti climatici che portano precipitazioni anomale e straordinarie e il normale reticolo idrografico non è più in grado di reggere queste ondate di pioggia. Servono interventi straordinari che non possono essere lasciati in capo ai Comuni”, ha sottolineato.

A lui il ringraziamento del sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, alle prese in queste ore con la conta dei danni che sul territorio comunale, solo per quanto riguarda il patrimonio pubblico, ammonta a circa un milione di euro a cui vanno aggiunti quelli dello scorso ottobre e sommati a quelli subiti dai privati.