Maltempo, ad Albissola Marina avviati i lavori di rimozione del legname trasportato dai fiumi in piena

Albissola Marina. Le intemperie manifestatesi nella giornata di lunedì (1 settembre 2025) hanno messo a dura prova i Comuni del levante savonese, ora impegnati con i primi lavori di ripristino di quanto è stato alterato.

In tal senso ad Albissola Marina, nella mattinata odierna, è stato svolto dall’assessore all’ambiente Roberto Bragantini e da SAT (società che si occupa dell’igiene urbana) un sopralluogo sul litorale cittadino, fortemente deturpato e soffocato dall’enorme quantità di legname trasportata dai fiumi in piena della zona e non solo.

Successivamente alla perlustrazione avvenuta alle prime ore del mattino, l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata con gli uffici competenti per predisporre un piano di interventi di pulizia straordinaria delle proprie spiagge, partiti a tempo di record intorno alle 10:00 di oggi (3/09/2025) e che andranno a concludersi nella giornata di domani.

“Questa mattina – spiega l’assessore Bragantini – siamo riusciti ad organizzare due punti di raccolta, uno istituito a ponente e uno a levante, per raggruppare e in seguito rimuovere tutto il legname ricevuto dai fiumi (non solo il Sansobbia) durante la perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito la nostra Regione”.

“Due mezzi – prosegue – stanno lavorando incessantemente dalle ore 10:00 di questa mattina pulendo tutte le spiagge, anche quelle in concessione e non solo le libere. Porteranno via tutto lasciando il litorale più pulito possibile. I lavori verranno conclusi nella giornata di domani”.

“Devo ringraziare gli uffici che si sono subito messi a disposizione e anche SAT che ha aderito immediatamente alla nostra chiamata. Stiamo svolgendo un grande lavoro, noi cerchiamo di esserci sempre”, conclude Bragantini.

“Uno splendido esempio di celerità dunque, con Albissola che può tirare un sospiro di sollievo guardando al mese di settembre con ritrovata fiducia”, si legge in una nota del Comune.