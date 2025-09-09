Mallare, successo per l’ottava edizione di “Fotografi in piazza” con oltre 120 scatti esposti nel centro storico

Mallare. Grande successo per l’ottava edizione di “Fotografi in piazza”, evento patrocinato dalla U.I.F. e dal Comune di Mallare, con 25 autori di cui 14 soci U.I.F. , che hanno esposto oltre 120 scatti nel centro storico del borgo valbormidese.

La mostra è stata vista e apprezzata da centinaia di visitatori, presenti in paese per la tradizionale sagra dei tourcet e del mercatino dell’antiquariato.

Con questo evento si sono chiusi i festeggiamenti del trentesimo anniversario del Circolo Fotografico La Mela Verde di Mallare, fondato da Bruno Oliveri, presidente dell’Unione Italiana Fotoamatori.