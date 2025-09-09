  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Click

Mallare, successo per l’ottava edizione di “Fotografi in piazza” con oltre 120 scatti esposti nel centro storico

L'iniziativa è stata anche l'occasione per festeggiare i trent'anni di attività del circolo "La Mela Verde"

mostra fotografica la mela verde mallare
mostra fotografica la mela verde mallare
mostra fotografica la mela verde mallare mostra fotografica la mela verde mallare

Mallare. Grande successo per l’ottava edizione di “Fotografi in piazza”, evento patrocinato dalla U.I.F. e dal Comune di Mallare, con 25 autori di cui 14 soci U.I.F. , che hanno esposto oltre 120 scatti nel centro storico del borgo valbormidese.

La mostra è stata vista e apprezzata da centinaia di visitatori, presenti in paese per la tradizionale sagra dei tourcet e del mercatino dell’antiquariato.

Con questo evento si sono chiusi i festeggiamenti del trentesimo anniversario del Circolo Fotografico La Mela Verde di Mallare, fondato da Bruno Oliveri, presidente dell’Unione Italiana Fotoamatori.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.