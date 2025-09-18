Lutto a Savona per la morte di Vilma Doglio: era amata da tutti i “suoi” ragazzi

Savona. Non c’è la fatta Vilma Doglio, è morta a 66 anni dopo aver combattuto una breve malattia.

Appena appresa la notizia della prematura scomparsa di Vilma (avvenuta nella serata di martedì 16 settembre) si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio sui social.

Vilma da sempre collaboratrice scolastica, era amata da tutti i “suoi” ragazzi, dalle sue colleghe e dagli insegnati. Era la prima persona che vedevano appena varcata la porta d’ingresso della scuola, sempre con il sorriso e pronta ad aiutare tutti.

“Ci mancherai entrando a scuola”, “mia figlia ha chiesto come mai non c’eri al primo giorno di scuola”, alcuni dei messaggi apparsi sui social per ricordare Vilma.

Vilma lascia il marito Giovanni, la figlia Carmen e l’adorato nipote Federico.

“Sei andata via troppo presto, ma il tuo sorriso illuminerà il cielo per sempre, hai lasciato un’impronta eterna nei nostri cuori. Hai portato gioia in ogni momento che abbiamo condiviso. Grazie per la tua dolcezza, il tuo coraggio e il tuo amore infinito”, le parole della figlia Carmen.

“Voglio ringraziare davvero tutti, dal primo all’ultimo medico, infermiere, e operatore socio sanitario che si è preso cura di mia moglie fino all’ultimo giorno. Ringrazio la Struttura Complessa di Medicina Interna 2, con la dirigente Paola Gnerre, per tutto quello che hanno fatto, anche sotto il profilo umano. Non lo dimenticherò”, afferma commosso il marito.

“Ringrazio tutti coloro che in questi giorni ci hanno fatto sentire il loro affetto: amici, parenti e colleghi. Vilma era speciale”, conclude Giovanni.

A testimonianza di quanto fosse amata Vilma questa mattina (giovedì 18 settembre) in tutto il comprensorio delle Pertini, dove attualmente lavorava, si osserverà un minuto di silenzio in sua memoria.

Il funerale di svolgerà venerdì (19 settembre), alle ore 11, presso la chiesa San Pietro di via Untoria, a Savona.