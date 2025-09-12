  • News24
Scomparsa

Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Nicola Varaglioti, ex comandante della polizia locale

Il sindaco De Vincenzi: “Persona seria e molto stimata. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità pietrese”

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Nicola Varaglioti, ex comandante della polizia locale dal 1964 al 1996.

“Persona seria e molto stimata, ha svolto il suo incarico con grande autorevolezza e professionalità, lasciando un segno indelebile in tutta la nostra comunità”, il ricordo del sindaco Luigi De Vincenzi. 

“Per molti anni, siamo stati colleghi e abbiamo lavorato insieme, lui come comandante e io all’Ufficio Tecnico, e a lui mi legava un rapporto di amicizia e stima. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità pietrese”.

“A nome mio personale, di tutta l’amministrazione comunale e dei dipendenti del Comune di Pietra Ligure, porgo le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia”, ha concluso il primo cittadino. 

