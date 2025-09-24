  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Premiazione

Lunedì 29 settembre a Laigueglia la proclamazione del vincitore del primo “Premio SeaLab – Per lo sport e l’inclusione”

A partire dalle 11.30 al Centro Semur, un evento pubblico per premiare il progetto più originale e inclusivo dedicato allo sport e al mare. L'iniziativa, promossa dall'associazione Informare in collaborazione con il Comune di Laigueglia, fa parte del progetto "Blue as a Cultural Brand", finanziato dal Bando Borghi del PNRR

Laigueglia generica giorno

Laigueglia. Sarà proclamato lunedì 29 settembre a Laigueglia, nell’ambito di un evento pubblico alle 11.30 al Centro Semur, il vincitore del primo Premio SeaLab – Per lo sport e l’inclusione organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Informare”, in collaborazione con il Comune di Laigueglia.

Lanciata lo scorso giugno, l’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand – Le quattro stagioni in Blue”, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU e unisce sport, inclusione e innovazione sociale per la progettazione partecipata di attività sportive inclusive e sostenibili.

Il bando SeaLab prevede un premio di 5.000 euro per sostenere la realizzazione di un progetto sportivo a tema marino, accessibile e inclusivo, da sviluppare nell’arco di dodici mesi all’interno del territorio di Laigueglia. Scaduto lo scorso il 30 agosto, era rivolto ad associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale, che hanno risposto con progettazioni originali, valutate da un Comitato d’Onore, composto da rappresentanti del Comune di Laigueglia, di ANCI Liguria e dell’Associazione “Informare”.

Durante l’evento del 29 settembre, le associazioni che hanno partecipato con la propria candidatura saranno invitate a raccontare brevemente le proprie proposte, tutte pensate nell’ottica di rispondere ai bisogni del territorio, promuovere il benessere e la salute, rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo e di inclusione. Sarà poi nominato il vincitore al quale sarà consegnato il premio in denaro.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.