Lotta allo spopolamento, nuove aperture e danni mareggiata: ecco i bandi di Confcommercio Savona a sostegno delle attività

Savona. Continua l’impegno di Confcommercio Savona, l’associazione di categoria dei commercianti e del terziario, per aiutare le attività che si trovano nell’entroterra, che siano state colpite dalla recente mareggiata di fine agosto o per supportare chi intenda aprire una nuova impresa nei piccoli centri.

Sono infatti in arrivo tre possibilità per ottenere fondi a sostegno della propria attività.

Sul tema interviene il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: “Questi bandi non solo erano molto attesi dagli operatori, ma sono di notevole importanza per supportare le imprese dell’entroterra e chi voglia intraprendere una nuova attività. Ogni vetrina aperta rappresenta un servizio per la comunità, un presidio di sicurezza per i borghi e i suoi abitanti, un motivo di attrattività per turisti e visitatori. Gli uffici di Confcommercio Savona sono a disposizione per informazioni e un supporto nella gestione delle pratiche”.

BANDO LOTTA ALLO SPOPOLAMENTO

La prima misura in partenza è un bando della Regione Liguria per la lotta allo spopolamento nell’entroterra. Si tratta di un contributo fino a 3.600 euro per le imprese del commercio, artigianato, ristorazione e le cooperative di comunità attive nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Il bando pubblicato dalla Regione Liguria apre il 15 settembre (inizialmente era stata comunicata la data del 2 ottobre ma è stato anticipato) e si chiude il 31 ottobre. I fondi servono a coprire spese di gestione, affitti e utenze. L’ufficio bandi di Confcommercio Savona, bandi@confcommerciosavona.it, è a disposizione per seguire la pratica.

BANDO PER NUOVE APERTURE NELL’ENTROTERRA

Sta per prendere il via anche una nuova misura per chi vive in un piccolo comune dell’entroterra savonese e intenda aprire un’attività nel commercio o nella ristorazione.

Dal 15 settembre c’è un’occasione: la Regione Liguria avvierà un bando per concedere un bonus affitto sino a 300 euro al mese per 5 anni (quindi sino a 18 mila euro per spese di affitti e utenze), con un contributo per realizzare un’impresa nei comuni con meno di 2.000 abitanti.

Anche in questo caso il bando era stato annunciato per il 2 dicembre, ma è stato anticipato e, appunto, scatterà il 15 settembre. Come sempre gli uffici di Confcommercio Savona sono pronti a seguire le pratiche per agevolare i nuovi imprenditori.

SEGNALAZIONE DANNI DA MAREGGIATA

Tutte le attività che hanno subito danni possono presentare la segnalazione ufficiale: è necessario allegare la documentazione fotografica dei danni subiti e compilare la scheda “Segnalazione danni – mod. AE” entro 30 giorni dall’evento. L’invio del modulo AE è essenziale per avere accesso ad eventuali forme di rimborso o risarcimento specifiche per questo evento e non solo, quindi per bandi della Protezione Civile/Camera di Commercio, Cassa Commercio Liguria e per i bandi Filse.

Per assistenza e informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Bandi di Confcommercio Savona alla e-mail bandi@confcommerciosavona.it.