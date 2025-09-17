Loano, malviventi in azione con la truffa del “finto carabiniere”

Loano. Si sono moltiplicate, a Loano e nel comprensorio, i tentativi di truffa mediante la tecnica del “finto carabiniere”.
La procedura è nota: uno sconosciuto telefona alle ignare vittime spacciandosi per un militare (spesso un maresciallo) e informandole che un loro parente si trova nei guai per una grave questione.
Per “fortuna” dei familiari, però, il finto carabiniere prospetta anche la possibilità di risolvere tutto versando rapidamente una certa cifra di denaro ad un collega pronto a recarsi subito a casa della vittima.
Le vittime preferite dai malviventi sono, come sempre, anziani, che magari vivono da soli e dunque si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità.
L’invito, come sempre, è a prestare la massima attenzione, evitando di fornire informazioni personali al telefono e, al contrario, allertando immediatamente i veri carabinieri.