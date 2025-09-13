Loano ha celebrato il Santissimo Nome di Maria

Loano. “Ieri sera ho avuto l’onore di prendere parte alle celebrazioni dedicate al Santissimo Nome di Maria, festa della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista. Insieme a me il Sindaco di Loano Luca Lettieri, il Vicesindaco, Gianluigi Bocchio, gli Assessori Enrica Rocca, Manuela Zunino e Giovanni Battista Cepollina”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La comunità si è riunita e ha partecipato con grande coinvolgimento ad ogni momento della celebrazione: dalla Santa Messa al percorso della Processione, durante il quale la Statua della Madonna, ornata di fiori e di luci, è stata portata a spalla dai Confratelli Bianchi e accompagnata da decine di Crocifissi processionali, autentici capolavori dell’artigianato ligure e simboli di profonda Fede”.

“Una bellissima serata nel segno di una tradizione che da secoli accompagna Loano e che continua ad unire l’intera comunità. Un ringraziamento speciale ai Confratelli che da tanti luoghi della nostra meravigliosa terra hanno raggiunto ieri sera Loano; la Loro presenza ha reso solenne una serata indimenticabile- conclude il Consigliere Angelo Vaccarezza “