Loano, dal 1^ ottobre torna il Pedibus: ecco come candidarsi per diventare accompagnatore volontario

Loano. Sarà di nuovo attivo a partire dal 1^ ottobre il Pedibus di Loano, il progetto di mobilità scolastica sostenibile e sicura promosso dal Comune di Loano e giunto quest’anno alla dodicesima edizione.

Il Pedibus è un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola. E’ un progetto di comunità rivolto alle scuole primarie. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito, raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, con orari fissi e regole da seguire. Alla fermata più comoda alle famiglie, all’orario stabilito i bambini trovano i loro compagni ed i Volontari che fungono da accompagnatori e vigilano che tutto proceda per il meglio in tutto il percorso. Il Pedibus ha almeno due accompagnatori per ogni linea e viaggia con ogni condizione meteo: ai bimbi che aderiscono al progetto vengono consegnate pettorine rifrangenti e mantelline anti-pioggia.

Il Pedibus è movimento: dà la possibilità ad ognuno di fare regolare esercizio fisico ed è dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi; il Pedibus è sicurezza: i bambini che vanno a scuola con il Pedibus sono parte di un gruppo grande, visibile, sorvegliato da adulti ed accompagnati in tutta sicurezza; il Pedibus è educazione stradale: aiuta ad acquisire abilità personali, così quando i bambini inizieranno ad andare per strada da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico. Il Pedibus è socializzazione: il tragitto verso la scuola dà la possibilità di parlare, fare nuove amicizie e quando i bambini arriveranno a scuola saranno più pronti a fare lezione; il Pedibus è ambiente: ogni tratto percorso a piedi aiuta a ridurre il traffico intorno alla scuola, l’inquinamento acustico ed atmosferico a vantaggio di tutti.

Durante l’anno scolastico saranno inoltre effettuati laboratori di educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità scolastica sostenibile, volti a rendere i bimbi più consapevoli e protagonisti di questa esperienza.

I cinque percorsi nati nel 2014 e tutt’oggi vigenti nascono per iniziativa del comando di Polizia Locale e “servono” due il plesso delle Milanesi e tre il plesso delle Valerga. In concomitanza con il decimo compleanno del Pedibus, la cartellonistica relative alle 22 fermate è stata totalmente rinnovata ed è stata aggiunta una nuova fermata alla linea azzurra; inoltre sono stati rivisti gli orari di tutte le linee, con una partenza leggermente anticipata.

In vista della ripartenza del progetto, scatta anche la ricerca di nuovi volontari accompagnatori. Nei primi giorni di scuola verrà consegnata ai bambini delle Valerga e Milanesi una comunicazione con allegato il modulo per l’adesione al Pedibus, basterà compilarla e riconsegnarla in classe. L’iscrizione può essere fatta anche durante l’anno. La Polizia Municipale provvederà a tutto il resto.

I genitori/nonni che vogliano partecipare come volontari accompagnatori trovano nel modulo stesso le indicazioni per iscriversi. Chi, pur non essendo genitore/nonno, volesse proporsi come volontario può scaricare il modulo per l’adesione e consegnarlo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Italia 2 o inviarlo via mail a comando@comuneloano.it. Verrà poi ricontattato dalla Polizia Municipale. Per tutte le informazioni cliccare qui o qui.