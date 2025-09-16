Loano, conclusa la festa di Santa Libera: Verzi Group dona un defibrillatore

Loano. Si è conclusa ieri la festa di Santa Libera a Verzi di Loano, appuntamento davvero molto partecipato dalla comunità loanese e non solo.

Come ricorda il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, anche quest’anno “è stata una ricorrenza davvero speciale: tantissimi loanesi, tanta emozione e una grande voglia di stare insieme. Desidero ringraziare di cuore il Verzi Group, organizzatore dell’evento, che con passione e instancabile impegno ha realizzato un altro successo: dai momenti religiosi alle iniziative di festa, agli stand gastronomici, ogni dettaglio è stato curato con amore e dedizione”.

“Il valore aggiunto dell’associazione misura 257 x 213 x 71 millimetri; tanto quanto il defibrillatore regalato dal Verzi Group, acquistato con le risorse raccolte nei due eventi da loro organizzati e benedetto dall’instancabile don Antonello durante la processione dell’Otto”.

“Salde e robuste sono le radici di una comunità di valore e di valori” conclude Vaccarezza.