  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Loano, auto contro un palo della luce: intervento dei vigili del fuoco

I soccorritori non hanno trovato nessuno a bordo. L'intervento di messa in sicurezza del mezzo e del palo danneggiato

Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025 Generico settembre 2025

Loano. Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, poco dopo la mezzanotte, la squadra 61 del distaccamento di Finale Ligure è intervenuta nel comune di Loano a seguito di un incidente stradale.

Un’autovettura è finita contro un palo della luce. Al momento dell’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato l’assenza degli occupanti del veicolo.

L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza sia dell’automobile che del palo danneggiato, al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione e per l’area circostante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti di competenza.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.