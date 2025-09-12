Loano, auto contro un palo della luce: intervento dei vigili del fuoco

Loano. Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, poco dopo la mezzanotte, la squadra 61 del distaccamento di Finale Ligure è intervenuta nel comune di Loano a seguito di un incidente stradale.

Un’autovettura è finita contro un palo della luce. Al momento dell’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato l’assenza degli occupanti del veicolo.

L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza sia dell’automobile che del palo danneggiato, al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione e per l’area circostante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti di competenza.