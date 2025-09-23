  • News24
Lavori

Loano, al via il consolidamento degli archi in legno del PalaGarassini: intervento da 135 mila euro

L'utenza potrà continuare ad usufruire regolarmente degli spazi del palazzetto dello sport senza alcuna interferenza

Palazzetto Sport Loano Palagarassini

Loano. Prenderanno il via il 25 settembre i lavori di consolidamento degli appoggi degli archi in legno lamellare del PalaGarassini di via Matteotti a Loano.

L’intervento strutturale, rientra nell’ambito delle manutenzioni straordinarie agli immobili comunali che l’amministrazione comunale sta costantemente attuando nell’ambito del proprio mandato ed è teso a consolidare gli attacchi lignei agli appoggi delle travi portanti.

L’intervento, affidato all’impresa Srg Costruzioni Edili, comporta una spesa complessiva pari 135 mila euro.

Il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori è di 130 giorni, periodo durante il quale l’utenza potrà continuare ad usufruire regolarmente degli spazi del palazzetto dello sport senza alcuna interferenza.

