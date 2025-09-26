Liste d’attesa in sanità, il Pd: “Dall’assessore ennesima misura spot. Servono investimenti strutturali e pianificazione a lungo termine”

Liguria. “Basta misure spot, ripetendo le stesse ricette di tutti questi anni che non hanno minimamente migliorato la situazione. La rivoluzione copernicana che alla sua elezione Bucci aveva promesso non è mai avvenuta, è soltanto la vecchia formula di Toti scopiazzata anche male, che non ha prodotto nessun risultato prima e non ne produrrà neanche oggi”. Così Davide Natale, segretario del Pd della Liguria, e Katia Piccardo, responsabile della sanità dei Dem liguri.

“La destra deve prendere atto che sono necessarie operazioni strutturali per cambiare veramente le cose, quindi assunzione del personale, assunzione di medici, infermieri, tecnici, ma anche amministrativi, per evitare che le figure tecniche facciano funzioni amministrative. Non c’è un concorso per tecnici, quindi non ci può essere speranza che, dal punto di vista strutturale, migliori la situazione per quello che riguarda gli esami diagnostici”.

“È vero che, come dice anche la Corte dei Conti, i problemi principali sono sulla cardiologia e l’ortopedia, ma è altrettanto vero che ci sono tutta una serie di specializzazioni come la dermatologia, l’urologia, in particolare in alcune Asl, che hanno un forte deficit, o l’oculistica dove ormai ci sono liste d’attesa infinite per le visite, molto spesso chiuse, ma anche per gli interventi chirurgici. Per cambiare tutto questo serve un investimento serio, anche perché degli annunci i cittadini liguri non se ne fanno nulla, ne hanno sentiti fin troppi. Come quello fatto dall’allora presidente Toti che dichiarava insieme all’assessore Gratarola, che con accordi con la Toscana e l’Emilia avrebbero chiuso con qualsiasi tipo di fuga, invece le fughe sono cresciute”.

“Dobbiamo pensare a tutte quelle persone che rinunciano a curarsi perché non possono né andare in altre regioni, né dal privato. Ed è anche e soprattutto a loro, che sono fuori dai report, che bisogna assolutamente pensare. La difficoltà a curarsi in Liguria aumenta sempre di più. La destra metta in campo soluzioni vere e a lungo termine e non l’ennesimo annuncio”.