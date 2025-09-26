Lions e Leo Club Savona Torretta, un torneo di padel a sostegno delle cure di Ivan

Una giornata di sport che diventa gesto concreto di solidarietà. Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 9.00, presso i campi del Boca Padel di Savona, si terrà il “Torneo di Padel – Insieme per Ivan”, organizzato dal Lions Club Savona Torretta con la collaborazione dei giovani Leo Club Savona Torretta.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: devolvere l’intero ricavato a sostegno delle cure di Ivan Romano, raccogliendo fondi attraverso la partecipazione al torneo e le iscrizioni degli appassionati.

Ivan è un ragazzo di 19 anni che ha subito un grave danno cerebrale per il quale si è attivata una vera e propria macchina di solidarietà con iniziative di raccolta fondi.

“Il Padel è oggi uno sport inclusivo e di grande socialità: abbiamo voluto trasformarlo in un’occasione per fare del bene, dimostrando ancora una volta che la comunità savonese sa unirsi quando serve” dichiara Roberto Rosa, presidente del Lions Club Savona Torretta.

Il torneo sarà per coppie gender free e si svolgerà lungo l’intera giornata con gironi, ottavi a tempo, quarti e turni successivi ai set (quota di partecipazione: 30 € a persona; iscrizioni: entro venerdì 10 ottobre 2025 presso BOCA Savona Padel – Tel. 389 2108641 con orario 18.00 – 20.30).

Ai partecipanti sarà offerto un pranzo a buffet.

Fondamentale il supporto del Boca Padel, che ospita l’evento, e dei partner che hanno creduto fin da subito nell’iniziativa: Nuova Savona 2000 Assicurazioni, Confcommercio Academy, AC Motors Savona – Avvera – Gruppo Credem – Agenzia Bogliacino Laura, Savona: “Grazie al loro contributo, la giornata potrà unire sportivi, famiglie e cittadini in un’unica grande partita della solidarietà”.