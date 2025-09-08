Liguria. Un nuovo impulso Atlantico è pronto ad interessare il Mediterraneo Centro-Occidentale a partire dalla giornata di Martedì con un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Progressivo aumento della copertura nuvolosa sulla Liguria nella seconda parte di giornata di lunedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: transito di velature/nuvolosità alta stratificata, in mattinata da Ponente a Levante. Ampie schiarite nelle ore centrali sull’estremo Ponente e sul settore Centrale. Nuvolosità bassa progressivamente più serrata andrà ad interessare dapprima il Savonese Centro-Orientale, nel pomeriggio, per poi estendersi al Genovesato e all’Imperiese nel corso della serata, senza fenomeni associati. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti: a regime di brezza in mattinata, principalmente dai quadranti settentrionali. In rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali con locali rinforzi moderati sul Golfo e sulle coste del settore Centro-Occidentale.

Mari: quasi calmi in mattinata, specialmente sotto costa. Poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio e in serata, con mare increspato sul Golfo.

Temperature: in lieve aumento nei valori minimi, specialmente in costa. Massime generalmente stazionarie. Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +25°C/+28°C; interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +24°C/+28°C.

MARTEDì 9 SETTEMBRE: tra nottata e prima mattinata saranno possibili deboli piogge sulle coste Savonesi; Copertura nuvolosa in aumento sui restanti settori. Nelle ore centrali e pomeridiane pare probabile lo sviluppo di temporali, anche intensi, sul Medio-levante e nelle aree interne di Ponente, con maggior interessamento delle vallate retrostanti alla costa a Levante e dei versanti padani a Ponente. Precipitazioni sparse intermittenti a partire dalla serata sui versanti Marittimi. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Avvisi: possibile temporale, localmente di forte intensità, tra Genovesato Orientale e Spezzino nella seconda parte di giornata (da confermare).

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali; Possibili locali rinforzi di Scirocco saranno possibili in serata al largo delle coste Genovesi e Spezzine.

Mari: generalmente poco mossi in mattinata e nel primo pomeriggio. In crescita fino a molto mossi in tarda serata. Temperature: in lieve calo, specialmente nei valori massimi

MERCOLEDì 10 SETTEMBRE: temporali intensi sul Levante regionale con criticità di tipo idrogeologico che andranno ad interessare diffusamente i bacini del Genovesato Orientale e dello Spezzino.

Fenomeni di dissesto diffusi nelle aree interessate dalle precipitazioni più intense.

Cielo e Fenomeni: giornata fortemente perturbata con possibili criticità a Levante: Stazionarietà dei fenomeni temporaleschi tra Tigullio e Spezzino. Piogge intermittenti anche a carattere temporalesco andranno ad interessare i restanti settori, a più riprese, nel corso della giornata.

Venti: dai quadranti settentrionali a Ponente e dai quadranti meridionali a Levante. Mari: molto mossi in serata. Temperature: in diminuzione [Evoluzione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]