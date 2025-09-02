Liguria, 6 milioni per assumere badanti e baby-sitter

Liguria.Regione Liguria rilancia i bonus dedicati alle famiglie per l’assunzione regolare di badanti e baby-sitter. Con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro è ancora possibile presentare domanda per accedere alla sesta edizione del Bonus Badanti e alla quinta del Bonus Baby-sitter, finanziate attraverso il PR FSE+ 2021-2027.

Le due misure hanno un doppio obiettivo: sostenere l’occupazione regolare di chi lavora nel settore domestico – vincolando la possibilità di usufruire del bonus a chi assume regolarmente le lavoratrici e i lavoratori del settore – e, allo stesso tempo, alleggerire i carichi di cura che spesso gravano sulle famiglie, in particolare sulle donne, facilitandone l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro.

Quanto vale il bonus

Il valore del bonus è pari a 350 euro mensili per l’assunzione di una babysitter e 600 euro mensili per l’assunzione di badanti. Per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza, il Bonus Badanti si riduce a 250 euro mensili. Il contributo è riconosciuto per 12 mesi o comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande si presentano solo online sul portale bandifilse.regione.liguria.it, utilizzando SPID o CIE. Lo sportello resta aperto dal lunedì al venerdì (ore 8.30-17.30, esclusi festivi) fino al 30 settembre, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

I numeri del settore in Liguria

Secondo i dati Inps, in Liguria al 2024 si contano 28.687 lavoratori domestici regolari, di cui 16.462 badanti: numeri che confermano l’importanza del comparto per le famiglie e per l’economia regionale.

“I dati Inps evidenziano che in Liguria l’incidenza di lavoratori domestici regolari è già rilevante – sottolinea Andrea Zini, presidente di Fidaldo, Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico –. Questo rende ancora più prezioso l’investimento della Regione in strumenti come il Bonus Badanti e il Bonus Baby-sitter che oltre a favorire l’emersione del lavoro regolare sostengono concretamente le famiglie”.

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso (compreso l’Isee) è possibile consultare l’Atlante Fidaldo, la mappa interattiva che raccoglie tutte le misure locali e nazionali a sostegno delle famiglie datrici di lavoro domestico a cominciare proprio dal Bonus Liguria: Bonus Badante e Baby-sitter – Atlante Fidaldo.