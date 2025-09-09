Ligorna batte Celle Varazze, il vice allenatore Conti: “Avremmo comunque accettato il pareggio”

Buona la prima per il Ligorna. Certo, magari non buonissima per i deboli di cuore, visto che i genovesi l’hanno spuntata in pieno recupero con il gol di Lorenzo Costantino. Il 3-2 al Celle Varazze di Mario Pisano è dunque un esordio da tre punti in classifica per la squadra allenata da Matteo Pastorino, il quale però non ha presenziato in panchina essendo squalificato. Al suo posto c’era il vice allenatore Stefano Conti, intervenuto anche per le interviste nel post partita.

L’analisi del tecnico in seconda del Ligorna: “Le tensioni che si porta dietro la prima giornata sono sempre alte, si bruciano un po’ di energie nell’attesa di cominciare il campionato. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi a livello di risultato. Siamo rimasti un po’ incastrati dal Celle Varazze, ci hanno messo in difficoltà e il nostro gioco non è stato fluido. Il Celle Varazze è una squadra con giocatori importanti e di esperienza. Sono contento per il gruppo: avremmo comunque accettato il pareggio per come è andata la partita, ma i ragazzi hanno meritato di chiudere con questo 3-2“.

Sul lato tattico, invece, Conti ha commentato così la prestazione: “Mister Pastorino crede in questo tipo di gioco e non lascia spazio a interpretazioni. Oggi abbiamo cambiato in almeno tre occasioni la disposizione in campo, quindi questa è una squadra estremamente duttile. Io sono esaltato quando vedo questi ragazzi, perché iniziano e finiscono con la stessa intensità. Alla fine hanno dato tutto, il gol del 3-2 è il giusto merito che si sono presi”.