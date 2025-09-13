Lettera di una figlia: “Mia mamma ricoverata in Medicina Interna 2 al San Paolo è assistita benissimo”

Savona. “Volevamo ringraziare a nome mio e di mio papà tutta la Struttura Complessa Medicina Interna 2, diretta dalla dottoressa Paola Gnerre, per la cura, la professionalità e la dedizione che offrono a tutti i pazienti, soprattutto a mia mamma Vilma.

Un particolare ringraziamento al dottor Andrea Ceccardi che ha preso in cura mia mamma dal primo giorno del suo arrivo al San Paolo. Inoltre ci teniamo a ringraziare tutto il personale medico, infermieristico e tutti gli operatori socio sanitari del reparto. Svolgete tutti un ottimo lavoro, senza mai risparmiarvi.

Inoltre volevamo ringraziare anche chi lavora presso la SSD Chirurgia toracica dell’ospedale Villa Scassi di Genova per aver assistito mia mamma nei primi giorni della sua malattia. Tutti i dirigenti medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari che si sono presi cure di lei. Un particolare ringraziamento al professor Ratto Giovanni, al primario Carlo Risso, al dottor Stefano Biggi e al dottor Mauro Muti.

Grazie di cuore a tutti per essere stati vicino a mia mamma ma anche a noi in un momento così delicato per la nostra famiglia. Ci avete mostrato anche un lato umano che non dimenticheremo“.

Gianni e Carmen Favano