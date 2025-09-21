L’estate saluta, l’autunno bussa a casa Liguria e porta con sé temporali e calo termico

Liguria. Sta per terminare ufficialmente l’estate, e con essa anche giornate stabili e calde come quelle vissute in Liguria in questi giorni, scenario ideale per gli ultimi bagni al mare.

Tra domani (lunedì 22 settembre) e dopodomani (23 settembre), infatti, si entrerà ufficialmente nella stagione autunnale e la nostra regione si prepara ad accogliere un cambiamento netto.

Secondo le previsioni, una perturbazione raggiungerà già nelle prossime ore il Nord-Ovest italiano. In Liguria, questo significa temporali, piogge diffuse, vento e un calo termico marcato.

Insomma, l’autunno non arriverà gradualmente ma con un’entrata di scena decisa: per gli amanti dell’estate, ultime ore di caldo a disposizione.

LE PREVISIONI PER DOMANI (22 SETTEMBRE)

Nottetempo e al mattino, si assisterà al passaggio di rovesci e temporali da ponente verso levante. A seguire, veloce miglioramento a ponente, mentre permarrà dell’instabilità sul centro-levante.

Venti: moderati da Sud-Est sul centro-levante e da settentrione a ponente; in tale contesto, saranno possibili rinforzi e colpi di vento. In giornata, ventilazione prevalentemente moderata dai quadranti meridionali su tutta la Regione. Mari: tra mosso e molto mosso. Temperature: minime stabili o in lieve aumento, massime in calo.