Legino – Savona 1 a 1. Carella promuove l’anima operaia dei verdeblù: “Orgoglioso. E quella traversa si muove ancora…”

Un pareggio 1 a 1 tra Legino e Savona che soddisfa il numero uno verdeblù Pietro Carella. In particolare, il presidente ha apprezzato lo spirito battagliero dei suoi, ormai da anni la “cifra” della squadra allenata da mister Fabio Tobia. Tra le ultime novità, il rientro alla base di Nicolò Tobia. L’esterno classe 2003 torna dopo alcune esperienza in Serie D. Tornando alle parole di Carella, anche un po’ di rammarico per la traversa colpita da Rapetti su punizione.

“Sapevamo di affrontare una squadra ben strutturata – commenta -. Noi siamo una squadra di lottatori e camminatori e abbiamo dato filo da torcere a una formazione che non penso abbia problemi in campionato. Avevano delle assenze ma le avevamo anche noi. Nel primo tempo abbiamo provato dei giovani, perché lanciare i ragazzi è la nostra politica. Nella ripresa abbiamo messo più esperienza e alla fine il pareggio accontenta tutti. Sono da 45 anni nel Legino e non avrei mai pensato di vivere un derby Legino – Savona. I biancoblù sono di passaggio in Promozione, a 75 anni non so quando mi capiterà più. Mi sono goduto la prima partita in attesa di quelle in campionato, dove speriamo di dire la nostra”.

“Siamo una squadra sempre combattiva è il nostro marchio. Il nostro allenatore ha quella grinta lì e prendiamo giocatori con queste caratteristiche. Ci vogliono i piedi buoni, ma ci vogliono giocatori che macinano kilometri. Fino all’ultimo abbiamo tentato di portare a casa la partita e loro si sono chiusi molto bene. Abbiamo colpito una traversa che si muove ancora adesso. Sono episodi che ci possono stare in una partita. Più che orgoglioso dei miei ragazzi, per noi il pareggio è più che positivo”.

“Nicolò Tobia è il nostro ultimo acquisto – conclude -. Aveva altre offerte più vantaggioso ma ha scelto per motivi personali di sposare la nostra causa. Abbiamo tre Tobia nel Legino e questo ci fa piacere.