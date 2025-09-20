  • News24
Partecipazione

Lega, Rixi: “Oltre 500 liguri al grande raduno di Pontida”

Il deputato e vice ministro al Mit, segretario della Lega in Liguria: "Un territorio protagonista del nostro progetto politico"

rixi lega pontida

“Anche quest’anno la Liguria risponde con entusiasmo all’appuntamento di Pontida, cuore pulsante della comunità leghista. Con oltre 500 presenze, la delegazione ligure ha confermato la propria compattezza e il forte legame con il movimento, partecipando con energia e passione a una giornata che rappresenta un punto di riferimento per tutti i militanti e i sostenitori”.

Lo afferma il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

“Decine di auto private e numerosi pullman da tutte le province porteranno domani a Pontida una rappresentanza calorosa, dimostrando come la Liguria sia protagonista attiva del progetto politico della Lega”.

“La partecipazione massiccia testimonia la volontà di condividere un momento di grande valore simbolico e identitario, ma anche la determinazione a dare voce alle istanze del territorio”.

“Il raduno di Pontida si conferma così un’occasione di unità, forza e visione comune, dove la Liguria si distingue per presenza numerosa, compatta e fortemente motivata” conclude Rixi.

