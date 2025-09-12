Lavoro, nel secondo trimestre 2025 gli occupati in Liguria crescono del 2,1% rispetto all’anno precedente

Liguria. Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’occupazione in Liguria nel secondo trimestre del 2025 sale del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Passano infatti da circa 627mila a circa 640mila gli occupati nella nostra regione. Ancor più, l’incremento è importante prendendo a riferimento il dato dell’anno 2021, che aveva fatto registrare tra aprile e giugno, 595mila occupati: la ripartenza dopo la pandemia in Liguria è stata decisa e costante.

“Si tratta di un dato estremamente significativo – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro – che descrive per la Liguria un trend del tutto positivo su un tema cruciale come il lavoro. Osservando i dati sul lungo periodo si può constatare come i numeri, al di là di alcune oscillazioni, siano solidi e in ascesa, a riprova di un sistema economico in espansione: la crescita di circa 13 mila occupati rispetto al secondo trimestre dello scorso anno certifica come la nostra regione stia facendo meglio del Nord Ovest nel suo complesso”.

Particolarmente significativi i numeri che riguardano l’occupazione femminile che, sempre raffrontando il secondo trimestre del 2025 con quello del 2024, passa da circa 274 mila a 288mila unità. Nel complesso, salgono sia i lavoratori dipendenti (da 490mila a 495mila unità circa) sia gli autonomi (da 137mila a 146mila).

Riguardo i diversi settori, spiccano i dati dell’ambito dei servizi, in particolare commercio, alberghi e ristoranti: nel secondo trimestre 2025 sono 146mila circa gli occupati in questo ambito, rispetto ai circa 127mila dello stesso periodo del 2024, con in particolare un ottimo dato per quanto riguarda i dipendenti, che passano da circa 90mila a circa 101 mila unità: “Questo a testimoniare – concludono Bucci e Ferro – come il turismo sia un settore sempre più vitale, capace di generare sviluppo, ricchezza e occupazione”.

Soddisfatta, ma con grandi riserve, la Cisl Liguria per voce del segretario generale Luca Maestripieri: “Si tratta di un segnale importante per una regione che ha bisogno di rilanciare la propria identità economica e sociale. La crescita occupazionale nei settori delle costruzioni (+8 mila) e del turismo e commercio (+19 mila con un aumento dei tempi determinati grazie ai Patti sul Lavoro voluti dalle organizzazioni sindacali ) evidenzia una capacità di tenuta e di adattamento del territorio. Ma non mancano le criticità. Rispetto al primo trimestre 2025 gli occupati risultano in calo di circa 11 mila unità, a conferma di una fragilità strutturale del mercato del lavoro. A questo si aggiunge la flessione dell’industria manifatturiera, che perde oltre 10mila addetti in un anno, segnalando una contrazione preoccupante di un comparto strategico”.

“Valutiamo con favore i segnali di crescita, ma richiamiamo l’attenzione su tre punti decisivi per la qualità e la stabilità dell’occupazione in Liguria. Contrasto al precariato: serve garantire stabilità contrattuale e prospettive di lungo periodo ai lavoratori, in particolare nei settori a forte stagionalità. Sicurezza sul lavoro: l’aumento dei cantieri e delle attività nei servizi deve andare di pari passo con un rafforzamento della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori. Formazione e competenze: la trasformazione dell’economia ligure richiede investimenti seri in formazione continua e aggiornamento professionale, per non lasciare indietro nessuno. La crescita dell’occupazione è una buona notizia, ma solo con lavoro sicuro, stabile e qualificato la Liguria potrà costruire un futuro di sviluppo sostenibile e inclusivo”, ha concluso.

Questo, invece, il commento sui dati di Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria: “L’occupazione in Liguria ha un andamento altalenante tipico di un mercato del lavoro traballante. Infatti mentre nel secondo trimestre di quest’anno i dati sono lievemente positivi, nel primo trimestre c’è stata una pesante contrazione dell’occupazione. Se a questo tracollo si aggiunge la costante contrazione dell’occupazione nell’industria manifatturiera che nel secondo trimestre perde -10.822 occupati (-11,1%) le preoccupazioni aumentano: in questa regione o si comprende che il crollo dell’industria determinerà l’ingestibilità del mercato del lavoro e della condizione delle persone e ci si mette al riparo da questa decrescita o nei prossimi anni avremo grossi problemi di tenuta economica e sociale”.

Per Marco De Silva responsabile dell’ufficio economico Cgil Genova e Liguria che ha elaborato i dati Istat: “I settori con l’occupazione più volatile sono anche quelli che in questo trimestre crescono di più: agricoltura, costruzioni, commercio e turismo, con una crescita a due o tre cifre, dati che fotografano l’erraticità dell’economia e del mercato del lavoro in Liguria”.