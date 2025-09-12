L’Avis di Cairo festeggia 75 anni di attività: sabato 13 settembre grande festa in piazza della Vittoria

Cairo Montenotte. Sabato 13 settembre, in piazza della Vittoria, l’Avis di Cairo Montenotte celebra il suo 75esimo anniversario, un traguardo di impegno e servizio alla comunità.

Fondata nel 1950, Avis Cairo è un punto di riferimento nella promozione del dono. Quest’anno, l’associazione festeggia anche un risultato straordinario: 800 sacche di sangue raccolte. Un numero che non è solo statistica, ma un simbolo concreto di speranza e solidarietà.

Durante la cerimonia, i donatori saranno premiati con un diploma, un riconoscimento tangibile per il loro gesto di altruismo e generosità. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione dell’ADMO, con la presenza dei consiglieri regionali, a testimonianza del forte legame tra le due associazioni. ADMO porterà il proprio contributo nella promozione della donazione di cellule staminali emopoietiche.

Tra i momenti più toccanti della giornata, ci saranno le testimonianze dirette di una ricevente, che racconterà l’emozione per aver ricevuto un trapianto di midollo osseo, e di una donatrice che condividerà la propria esperienza.

“La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Donatori, volontari, famiglie e curiosi sono chiamati a condividere la gioia di questo traguardo. Sarà una giornata di festa, emozione e riflessione per celebrare insieme il valore della solidarietà”, hanno fatto sapere direttamente da Avis Cairo.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre in piazza della Vittoria: “Un’occasione per guardare al futuro con entusiasmo, grazie al cuore di chi dona”.