L’assessore Simona Ferro alla cerimonia conclusiva del concorso scolastico a tema “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”

Liguria. L’assessore regionale allo Sport e alla Scuola Simona Ferro ha partecipato questa mattina al Cineclub Nickelodeon alla cerimonia conclusiva del concorso scolastico promosso da Regione Liguria e ACES Cinema nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Associazione Cineguida, ha coinvolto quattordici istituti liguri di primo e secondo grado, chiamati a raccontare in un video il tema “Lo sport in Liguria: opportunità, valori ed emozioni nella pratica dell’attività fisica sul territorio ligure”.

“Questo concorso – ha dichiarato l’assessore – dimostra come lo sport sappia essere linguaggio universale, capace di unire creatività, passione e inclusione. I nostri ragazzi hanno saputo trasmettere valori autentici che ci rendono orgogliosi come comunità e come Regione Europea dello Sport”.

Durante la cerimonia sono stati premiati i primi tre classificati, con la proiezione dei video vincitori sul grande schermo. Al terzo posto si è classificato il Liceo Marconi Delpino di Chiavari con l’elaborato “Sport in Liguria tra opportunità, valori, emozioni”. La medaglia d’argento è andata all’Istituto Maria Ausiliatrice di Genova con il progetto “SportivaMente in Liguria. Un mare… e monti di opportunità”. A conquistare il primo posto sono stati i ragazzi dell’Istituto Gaslini-Meucci di Genova con il video “Uno slalom di emozioni”, già presentato in anteprima a giugno nella Sala della Trasparenza. Il 30 agosto, lo stesso video ha ottenuto un ulteriore riconoscimento, vincendo un prestigioso premio agli AIVA 2025 (Aces International Video Awards) di Venezia.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro – ha concluso l’assessore –. Eventi come questo testimoniano la forza dello sport come veicolo educativo e strumento di crescita personale e collettiva”.