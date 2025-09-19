L’assessore Nicolò dona il sangue: “Grazie alla generosità di tanti si possono salvare vite”

Liguria. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò si è recato questa mattina al centro trasfusionale del San Martino per donare il sangue, offrendo così un esempio concreto di impegno verso la comunità.

Nicolò ha colto l’occasione per lanciare un nuovo appello alla cittadinanza: “Voglio ringraziare tutti i donatori che, con generosità e continuità, permettono a tanti pazienti di ricevere cure e terapie indispensabili. Donare il sangue è un atto semplice ma fondamentale, che può salvare vite. Invito tutti, in particolare i giovani, a compiere questo gesto: la cura reciproca è la vera forza della nostra comunità”.

Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue, ha aggiunto: “Ringrazio tutte le donatrici e i donatori per la generosità dimostrata anche nel periodo estivo. Rinnovo l’invito a continuare a donare, soprattutto per i gruppi sanguigni Rh negativi, che sono più rari. Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare molte vite”.