  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Prima categoria

L’Altarese impatta contro il Cengio. Ponte e Crovella: “Ottimo pareggio contro una delle squadre più attrezzate”

Il difensore: "I nuovi si sono calati bene nella nostra realtà ma aspetto la prima cena di squadra!"

Un pareggio alla prima uscita stagionale in Coppa Liguria. L’Altarese impatta 1 a 1 al Fornaciari contro il Cengio. Giallorossi in vantaggio con Pazmino e poi raggiunti dalla rete del granata Dematteis.

Mister Alessio Ponte si è detto soddisfatto al termine del match: “Una buona partita, combattuta come l’anno scorso contro il Cengio. Tante seconde palle, però sono molto soddisfatto perché i ragazzi hanno retto molto bene, La squadra c’è nonostante le parecchie assenze. Chi ha giocato ha fatto quello che doveva. Un ottimo pareggio contro una delle squadre più attrezzate del campionato”.

Sul mercato: “Abbiamo cambiato metà della rosa inserendo una dozzina di giocatori. Sono tutti ottimi giocatori e il livello è cresciuto e si vede anche negli allenamenti. L’obiettivo è disputare un buon campionato poi vedremo in itinere cosa uscirà fuori”.

Anche il difensore Luca Crovella è intervenuto ai microfoni di IVG: “Do un giudizio molto positivo. Una partita combattuta e un pareggio giusto. Ho iniziato dopo e ho trovato bene la squadra. Mancano ancora dei giocatori. Siamo in forma e molto coesi. C’è un bel gruppo, i nuovi arrivati sono simpatici ma dobbiamo ancora fare la prima cena di squadra. Sono entrati bene nella realtà di Altare. Obiettivo? Andare martedì ad allenamento”.

Più informazioni
leggi anche
Generico settembre 2025
Full time
Coppa Liguria Prima Categoria. Il derby valbormidese tra Altarese e Cengio termina 1 a 1
Albissola Vs Legino
Match day
Coppa Italia e Coppa Liguria: i risultati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.