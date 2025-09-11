L’Altarese impatta contro il Cengio. Ponte e Crovella: “Ottimo pareggio contro una delle squadre più attrezzate”

Un pareggio alla prima uscita stagionale in Coppa Liguria. L’Altarese impatta 1 a 1 al Fornaciari contro il Cengio. Giallorossi in vantaggio con Pazmino e poi raggiunti dalla rete del granata Dematteis.

Mister Alessio Ponte si è detto soddisfatto al termine del match: “Una buona partita, combattuta come l’anno scorso contro il Cengio. Tante seconde palle, però sono molto soddisfatto perché i ragazzi hanno retto molto bene, La squadra c’è nonostante le parecchie assenze. Chi ha giocato ha fatto quello che doveva. Un ottimo pareggio contro una delle squadre più attrezzate del campionato”.

Sul mercato: “Abbiamo cambiato metà della rosa inserendo una dozzina di giocatori. Sono tutti ottimi giocatori e il livello è cresciuto e si vede anche negli allenamenti. L’obiettivo è disputare un buon campionato poi vedremo in itinere cosa uscirà fuori”.

Anche il difensore Luca Crovella è intervenuto ai microfoni di IVG: “Do un giudizio molto positivo. Una partita combattuta e un pareggio giusto. Ho iniziato dopo e ho trovato bene la squadra. Mancano ancora dei giocatori. Siamo in forma e molto coesi. C’è un bel gruppo, i nuovi arrivati sono simpatici ma dobbiamo ancora fare la prima cena di squadra. Sono entrati bene nella realtà di Altare. Obiettivo? Andare martedì ad allenamento”.