L’Albissole vince contro il New Bragno, Diana protagonista: “Felice per la doppietta, ho visto un grande gruppo”

La prima firma sulla stagione dell’Albissole è di Andrea Diana. L’attaccante biancoceleste punisce il New Bragno con una doppietta che permette alla squadra di Cattardico di esordire in Coppa con una vittoria. 2-0 in Val Bormida che, considerando l’1-1 tra Savona e Legino, fa gola all’Albissole per il passaggio del turno e, soprattutto, fornisce buone indicazioni in vista del campionato. Ricordiamo che il cammino in Promozione dei ceramisti comincerà domenica 14 settembre in trasferta contro il Finale.

Protagonista del match, come detto, il capitano Diana. L’attaccante ha raccontato la sua soddisfazione nel post partita: “Sono felice per i miei due gol, ma soprattutto per aver portato a casa questa partita che era importante. Ho visto un grande gruppo, c’è stato l’impegno, la corsa in più per il compagno: tutte cose che ci servivano”.

Il prossimo appuntamento sarà contro il Legino, domenica prossima alle 18:00 al Faraggiana. Il focus dovrà essere sempre puntato sul livello di concentrazione, commenta Diana: “Forse serve un po’ di attenzione in più per i giovani, però sono contento. Dobbiamo tenere la concentrazione fino all’ultimo, come abbiamo fatto oggi“.