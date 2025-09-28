Laigueglia. Laigueglia in vetrina per il Festival dei Borghi più Belli d’Italia in corso a Bellano, sul lago di Como, dal 26 al 28 settembre.

Il tema della XVII edizione era “valorizzazione delle produzioni tipiche dei borghi più belli d’Italia” ed ha visto la Liguria protagonista con la partecipazione di 20 Comuni e numerosi show cooking della Regione a tema pesto e vini liguri.

“La nostra presenza – dice il sindaco Giorgio Manfredi – è un’occasione importante per promuovere la bellezza di Laigueglia e valorizzare il suo patrimonio storico e culturale, specie questa edizione che ci ospita in Lombardia, da sempre mercato di riferimento per la nostra offerta turistica. Ci ha resi orgogliosi incontrare visitatori che conoscono Laigueglia e gli altri borghi liguri per avervi trascorso le vacanze fin da bambini e che associano la Liguria ai momenti felici della loro vita. È la miglior testimonianza di un territorio meraviglioso e di operatori turistici che negli anni hanno saputo fidelizzare la clientela”. Per tre giorni, la delegazione laiguegliese ha preso parte ad un fitto calendario di incontri, dibattiti e iniziative. Al centro delle discussioni temi di grande attualità, come la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle peculiarità territoriali, il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e lo sviluppo di un turismo che sappia ascoltare e rispettare.

L’evento non è stato solo un momento di confronto istituzionale, ma anche una vera e propria vetrina.

“Desidero ringraziare l’assessore al turismo della Regione Liguria Luca Lombardi per l’organizzazione degli eventi promossi dalla nostra Regione, il delegato regionale nel direttivo dei Borghi Sergio Zampieri, e l’Osteria La Sosta, la Pasticceria Albatros e l’Associazione Mestei e Segnue per il contributo offerto all’allestimento del corner di Laigueglia” conclude il sindaco Manfredi.