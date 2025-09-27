L’Aib di Spotorno celebra 50 anni di attività con una giornata di festeggiamenti con la comunità

Spotorno. Domenica 28 settembre a partire dalle 10 l’Aib di Spotorno festeggia i suoi primi 50 anni di servizio alla comunità con un momento di condivisione in piazza della Vittoria; saranno presenti il prefetto Carlo De Rogatis, il sindaco Mattia Fiorini, il presidente del Coordinamento Volontari della provincia di Savona Marco Mordeglia, il presidente dell’associazione Piero Delfino, una rappresentanza del comando provinciale dei vigili del fuoco e numerose associazioni e gruppi comunali di volontariato della provincia di Savona.

“Aib Spotorno è cresciuta lungo gli anni, in qualità del servizio, numero di volontari e ore messe a disposizione della comunità: quasi 4 mila ore per servizio antincendio, oltre 5 mila per servizi di Protezione Civile solo negli ultimi 15 anni, attiva anche all’interno della colonna mobile Regionale con cui interviene nelle emergenze anche al di fuori del territorio provinciale regionale e nazionale se richiesto. L’associazione è impegnata nella divulgazione costante della cultura di Protezione Civile e lavora in sinergia con le altre realtà del territorio, come la Croce Bianca di Spotorno, con cui condivide intenti e obiettivi per la raccolta fondi”.

Nel corso della mattinata saranno inoltre inaugurati due nuovi automezzi, che si vanno ad aggiungere ad altri già a disposizione equipaggiati ed attrezzati: un furgone polivalente acquistato grazie al contributo dei cittadini durante la sagra del soccorso e un Iveco Daily che sarà dotato di serbatoio acqua per gli incendi, acquistato grazie al contributo straordinario del Comune di Spotorno.