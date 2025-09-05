La tragedia di Ellera: il 6 settembre i funerali di Giovanni Rossello che ha perso la vita nell’incidente con il trattore

Albisola Superiore. Domattina, l’ultimo saluto a Giovanni Rossello. Ellera è ferita nel profondo. Giovanni, una persona tanto conosciuta, quanto amata. Aveva 71 anni.
La notizia della sua tragica scomparsa, avvenuta intorno alle 18 di ieri, ha colpito l’intera comunità e non solo.
La sua vita era legata al ristorante che per circa 70 anni la sua famiglia ha portato avanti. Quella trattoria sul torrente, nel borgo antico, “Al Molino”. L’avevano chiusa nemmeno un anno fa.
Un tragico destino. È pomeriggio. Il lavoro nei campi sul trattore, poi il dramma con il mezzo che si ribalta e non gli lascia scampo.
L’ultimo saluto a Giovanni Rossello domattina, sabato 6 settembre, alle 10.30, nella chiesa di San Bartolomeo.