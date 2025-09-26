“La scherma per tutti” e “Il pianista rosa”: doppio appuntamento a Le Serre ad Albenga e al Gabbiano a Savona

Albenga/Savona. Ritorna la “scherma per tutti” al Centro Commerciale Le Serre ad Albenga.

Sabato 27 settembre dalle ore 11 alle ore 19, senza interruzioni, la Maestra Iliana Duarte, già allenatrice della nazionale spagnola, sarà a disposizione di tutti coloro che vogliono provare l’emozione di “tirare di spada”.

“Dai sette ai novant’anni tutti possono provare – spiegano dalla sede del Club di scherma Le Torri dell’Unione Sportiva Villanovese Asd -. Ovviamente le spade sono in plastica, ma si potranno imparare tecniche e regole di questa disciplina”.

Nel corso della giornata atleti e atlete del club si sfideranno sulla pedana appositamente allestita al Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria. L’occasione per vedere da vicino uno sport che ha regalato, ad esempio, la medaglia d’oro alla squadra femminile alle ultime Olimpiadi di Parigi.

A Savona appuntamento con “Il pianista rosa” sabato 27 settembre alle ore 17.

Angelo Santirocco, il giovane e talentuoso pianista romano che ha trasformato le strade e le piazze in un palcoscenico senza confini, arriva al Centro Commerciale Il Gabbiano del gruppo Coop Liguria con il suo inconfondibile pianoforte rosa, lo sgabello e l’abbigliamento in tinta.

Da Baglioni a Einaudi da Chopin ai Linkin Park: uno spettacolo con arrangiamenti personalizzati di tanti brani conosciuti.