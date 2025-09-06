La savonese Angelica Rossi trionfa a “Una ragazza per il cinema”: conquista la fascia Talento

Loano. La Liguria si conferma protagonista assoluta alla finale nazionale di Una Ragazza per il Cinema 2025. La savonese Angelica Rossi trionfa nella Serata Talento con il musical e conquista la borsa di studio alla Casa dell’Attore. La giovane ha infatti conquistato la fascia Talento, una delle due più prestigiose dell’intera competizione, grazie a una performance travolgente di musical che ha emozionato il pubblico e convinto la giuria.

Il suo carisma non è passato inosservato fin dal pomeriggio, quando Angelica è stata scelta come co-protagonista di una scenetta di recitazione che verrà rappresentata a Taormina durante la sfilata del main sponsor Guess, insieme alla vincitrice del 2024: un ulteriore riconoscimento che conferma la sua versatilità e presenza scenica.

A coronare la sua straordinaria prova è arrivata anche la borsa di studio completa presso la Casa dell’Attore di Roma, una delle scuole più prestigiose in Italia, che apre ad Angelica prospettive concrete per un futuro nel cinema e nel teatro.

La Liguria (dove l’Associazione Vecchia Loano è esclusivista ufficiale del marchio Una Ragazza per il Cinema) non era rappresentata solo da Angelica. A mettersi in gioco nella prova talento c’erano anche le altre finaliste regionali, che hanno portato sul palco determinazione e passione: Ambra Origlia – monologo, Vittoria Zerbini – monologo, Martina Fanzon – danza, Soraya Gabbiano – monologo.

“Ognuna di loro ha saputo distinguersi con una prova curata, dimostrando la qualità e la forza del gruppo ligure in questa edizione del concorso – commentano dall’Associazione Vecchia Loano -. Con questo risultato, la Liguria non solo si conferma presente, ma entra di prepotenza sulla scena nazionale, imponendosi come terra di talento e determinazione. L’Associazione Vecchia Loano, esclusivista del marchio Una Ragazza per il Cinema in Liguria, è fiera di voi”.