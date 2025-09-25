“La resistenza non violenta”: a Varazze grande partecipazione all’evento organizzato dall’Anpi

Varazze. Grande affluenza ieri sera per l’incontro organizzato dall’Anpi:“La resistenza non violenza in Palestina, prima e dopo il 7 ottobre 2023” per riflettere e non solo, insieme a Guy, attivista israeliano per i diritti umani dell’associazione “Ta’Ayush”, altri volontari ed esperti. Il salone parrocchiale di Sant’Ambrogio era gremito di persone.

“L’affollato incontro di ieri sera dimostra che anche Varazze non è indifferente a quello che sta accadendo ai Palestinesi. – sottolinea Giulio Alluto segretario del Circolo PD – Vorrei evidenziare due criticità: la grave assenza della nostra Amministrazione su questi temi a differenza del Comune di Savona, ad esempio, che ha avuto ‘il coraggio’ di esporre sulla facciata del Palazzo comunale la bandiera della pace e della Palestina e la mancanza di una sala congressi comunale a disposizione delle associazioni e dei cittadini per partecipare alla vita democratica della città. Una Amministrazione che non permette la partecipazione tramite locali idonei non è una amministrazione di tutti ma solo di alcuni”.

“Occorre quindi ringraziare oltre agli organizzatori anche il Parroco che ha messo a disposizione il locale per parlare di pace e di non violenza” ha concluso Alluto.