Talenti

La doppiatrice varazzina Arianna Craviotto in onda su Rai 2

Ogni mattina con “On Ari”. Le congratulazioni del sindaco, Luigi Pierfederici

Arianna Craviotto

Varazze. In Tv. Su Rai2, Arianna Craviotto, doppiatrice varazzina. “La nostra Arianna Craviotto diventa Ari e conquista anche la televisione” annuncia il sindaco Luigi Pierfederici. 

Dal 15 settembre, infatti, per lei è iniziata una nuova avventura su Rai2. “On Ari”, in onda  ogni mattina.

Arianna è talento, simpatia e creatività pura: un vero orgoglio per la nostra città.  Siamo felici di vedere una giovane varazzina trasformare la passione in successo, con la freschezza e il sorriso che la contraddistinguono” conclude il primo cittadino.

Generico agosto 2025
Denuncia
Anche la doppiatrice varazzina Arianna Craviotto vittima di Phica.eu: "Hanno rubato e sessualizzato le mie foto"
