La doppiatrice varazzina Arianna Craviotto in onda su Rai 2

Varazze. In Tv. Su Rai2, Arianna Craviotto, doppiatrice varazzina. “La nostra Arianna Craviotto diventa Ari e conquista anche la televisione” annuncia il sindaco Luigi Pierfederici.

Dal 15 settembre, infatti, per lei è iniziata una nuova avventura su Rai2. “On Ari”, in onda ogni mattina.

“Arianna è talento, simpatia e creatività pura: un vero orgoglio per la nostra città. Siamo felici di vedere una giovane varazzina trasformare la passione in successo, con la freschezza e il sorriso che la contraddistinguono” conclude il primo cittadino.