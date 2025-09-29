Pietra Ligure. Sono stati raccolti 28mila euro euro (cena benefica 20.500 euro e altri 7.500 euro come donazione della parrocchia Nostra Signora del Soccorso) che saranno interamente devoluti per sostenere il progetto “Life to Life” di Bastapoco ODV dedicato ai bambini affetti da patologie oncologiche.

E’ il bilancio della festa solidale “Pietra su Pietra” che si è svolta in piazza del Castello, ormai un tradizionale evento nel segno della solidarietà e della comunità che unisce Comune, alle parrocchie, alle associazioni di volontariato, di categoria, culturali, sportive, fino ad arrivare ai singoli cittadini.

Promosso da Bastapoco ODV in collaborazione con “Progetto Giada” onlus, il progetto offre ai piccoli malati, provenienti da strutture specializzate di Piemonte e Lombardia e dal Gaslini di Genova, e alle loro famiglie, giornate di divertimento, svago e spensieratezza in Riviera, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche.

La peculiarità dell’iniziativa è quella di prendersi cura dei bambini in un contesto di gioia per l’intera famiglia e lontano dalle strutture sanitarie, valorizzando l’allegria come strumento terapeutico, a maggior ragione in ambito oncologico pediatrico.

“Anche quest’anno un mare di emozioni!” è stato il commento del sindaco Luigi De Vincenzi sui risultati della raccolta fondi. “Grazie davvero a tutti, siete stati uno spettcolo!” ha rimarcato ancora il primo cittadino pietrese.

“Pietra su Pietra” ha raccolto somme cospicue andate ad acquistare un’ambulanza per la P.A. Pietra Soccorso, in aiuto alla scuola di musica “Artistation School of Arts” di Faenza, alla popolazione di Amatrice e realizzare un poliambulatorio per la zona colpita dal crollo del ponte Morandi.

“Pietra su Pietra” si conferma ancora uno straordinario momento di aggregazione per tutti noi pietresi, rafforzando i valori della fraternità, convivialità e anche gentilezza” conclude.