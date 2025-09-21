La Carcarese pareggia contro la S.F. Loano, Battistel “Troppo frettolosi, però la squadra è stata in partita come avevo chiesto”

Ceriale. Una sensazione di “dolce e amaro” quella che prova mister Michele Battistel dopo lo 0-0 della sua Carcarese contro la S.F. Loano. Se da una parte c’è comunque la consapevolezza della bontà di un punto in trasferta contro i rossoblù, dall’altra il tecnico preme su alcuni aspetti sui quali è necessario lavorare meglio. Il rammarico dei biancorossi è anche quello di non aver sfruttato la superiorità numerica per tutto il secondo tempo arrivata per la doppia ammonizione di Campelli.

“Mi lascia un po’ di amarezza per l’ultima mezz’ora, perché dovevamo gestire meglio la superiorità numerica. Abbiamo creato, sì, ma dovevamo muovere meglio la palla e riuscire a trovare gli spazi. Invece ci siamo fatti prendere dalla fretta e dall’intensità della partita, che sapevamo sarebbe stata molto maschia – ha commentato nel post partita -. Quindi un po’ di rammarico me lo porto dietro. Però mi porto anche il fatto che avevo chiesto alla squadra di rimanere in partita: domenica scorsa, dopo il 2-0, eravamo usciti completamente dalla gara, mentre questa volta ci siamo stati per tutti i 90 minuti”.

Gli aspetti sui quali lavorare sono diversi ma il risultato positivo è da marcare: “obbiamo correggere qualche errore e lavorare meglio nella gestione del possesso, ma è comunque un punto che ci portiamo a casa. La San Francesco Loano ha fatto la sua partita, un’ottima partita, perché anche in inferiorità numerica correva forte e pressava con intensità. Noi dovevamo essere più bravi a gestire il pallone con lucidità e tranquillità, per trovare gli spazi già nella prima costruzione e poi creare di più davanti. Invece ci siamo persi tra seconde palle, falli e situazioni sporche non recuperate. Così abbiamo passato tanto tempo a metà campo. Ma il calcio è anche questo: è normale che una squadra in dieci giochi le sue carte per difendere il risultato. Noi, però, dovevamo essere più lucidi”.

“Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Sapevamo che questa sarebbe stata una categoria difficile, totalmente diversa da quella dell’anno scorso. Dobbiamo crescere nella lettura di certe situazioni che non possiamo sbagliare, perché concediamo troppo su errori nostri, e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare”, chiosa.