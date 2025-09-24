La Cairese contro il Comune: “Da anni solo promesse, i campi sono tutti messi malissimo”

L’alluvione che ha colpito la Val Bormida è stata “la goccia” che ha fatto traboccare il vaso. Distrutto il campo in sintetico adiacente allo stadio Cesare Brin, ora la Cairese si trova con problemi logistici non indifferenti. Ma è lo stato degli impianti cittadini gestiti dal club gialloblù ma di proprietà del Comune che da tempo non va giù ai vertici del club. La vicepresidente Elisa Vico attacca pesantemente l’amministrazione per lo stato in cui versano il Brin, il Rizzo e l’ormai inagibile campo sintetico, che – indipendentemente dall’alluvione – era ormai più un tappeto verde che un manto erboso visto l’usura dei 14 anni di attività. “Io non posso investire personalmente sui campi, perché non sono miei: se domani mi revocano la concessione, cosa faccio? È il Comune che deve sistemarli”, ha affermato nel corso dell’intervista.

Impianti da sistemare

Purtroppo la verità è che qui a Cairo i campi sono tutti messi malissimo, perché sono strutture vecchie e da sistemare. Sono anni che il Comune promette di fare dei lavori che non vengono mai fatti. Il sintetico doveva essere sistemato e non lo è stato: quel campo ha circa 13-14 anni ed è completamente rovinato. Non possono più allenarsi nemmeno i bambini.

Tante squadre, poche strutture

Noi cerchiamo sempre di aiutare anche le società vicine: l’anno scorso abbiamo ospitato il Dego e la Rocchettese facendoli giocare sul sintetico; quest’anno stiamo cercando di aiutare il Bragno facendolo giocare qui al Rizzo. Però così non si può andare avanti.

Quando il sintetico?

Il problema è doppio: non sappiamo più dove fare allenare i bambini, e se li spostiamo qui al Rizzo rischiamo di rovinare anche il campo in erba. Inoltre quel sintetico non era nemmeno omologato per la Promozione e categorie superiori, quindi potevamo utilizzarlo solo in modo limitato. Sono anni che ci promettono un nuovo sintetico e la sistemazione delle strutture, ma non è stato fatto nulla. Al Rizzo, per esempio, c’è una perdita dal tetto degli spogliatoi che non viene mai riparata”.

Serie D ma capienza ridotta

Al campo Brin manca il piano di vigilanza, quindi ci sono restrizioni sugli spettatori. Senza certificazioni elettroniche e altri interventi non riusciremo mai ad averlo. Probabilmente non interessa a nessuno, anche se noi facciamo la Serie D e abbiamo creato un problema in più. Però qui ci sono persone che lavorano, prendono stipendi: non stiamo facendo uno sport di cortile, non sono persone che vengono qua a perdere tempo. Senza un campo sintetico è un problema grave soprattutto per i bambini.

E il Bragno?

Il Bragno da ottobre non ha ancora un campo e non lo avrà: ci hanno chiesto di ospitarli al Rizzo, ma non sappiamo più cosa fare se dobbiamo far giocare lì la Juniores Nazionale e le giovanili. Lo sport, evidentemente, non interessa. Io non posso certo mettermi a fare lavori su campi comunali: posso occuparmi della manutenzione ordinaria, ma gli interventi strutturali spettano a loro.

Tornei Internazionali a rischio

Con il Comune i contatti ci sono, ma sono sempre promesse mai mantenute. Forse aspettano le elezioni per fare qualcosa, giusto per farsi vedere per far vedere che l’hanno fatta. Con i nostri tornei nazionali facciamo lavorare tutta la Val Bormida e il savonese, con alberghi e ristoranti pieni. Ma senza campi non possiamo più organizzare tornei in questa maniera. Come facciamo se ci troviamo a dicembre-gennaio il campo distrutto da fango e pioggia?

Gestione ma campi di proprietà del Comune

Io non posso investire personalmente sui campi, perché non sono miei: se domani mi revocano la concessione, cosa faccio? È il Comune che deve sistemarli.

La Cairese è in Serie D ma al Comune non interessa. Devono fare altro lavori per permettere di giocare in D al Brin che se fossimo rimasti in Eccellenza non avrebbero dovuto fare. Gli abbiamo dato un fastidio in più, diciamo così. Ma fare un sintetico non è solo per noi: serve a tutti. L’anno scorso abbiamo ospitato Dego e Rocchettese sul campo sintetico distrutto, quest’anno non possiamo più. Questa domenica il Bragno giocherà ancora al Rizzo ma sarà l’ultima. Dove le metto le giovanili senza il sintetico?

Sul campo distrutto non si può giocare né la Promozione né la Juniores Nazionali per misure. Devono rifare il campo Rizzo in sintetico e realizzare un piano di vigilanza per lo stadio Brin, altrimenti si rischia di giocare a porte chiuse.

Carcare e Millesimo hanno il loro campo in sintetico

A Carcare hanno rifatto il campo due volte, a Millesimo l’hanno fatto d’erba e ora lo hanno rifatto sintetico. Possibile che a Cairo non siamo riusciti a fare un sintetico in tutti questi anni? Ci sono state tante promesse, poi non ho visto niente.

C’erano già tanti problemi prima, ora senza sintetico è la mazzata finale. Ma uno non può aspettare all’infinito prima di fare qualche intervento. Le famiglie sono preoccupate: già le strutture sono vecchissime, poi i bambini preferiscono allenarsi sul sintetico, soprattutto in inverno. I campi in erba, se li usi tutto l’inverno, si distruggono. E ci troveremo a dicembre-gennaio con i campi distrutti se bisogna farci giocare sopra tutte le squadre. E quando saranno solo più fango non so davvero cosa faremo. Noi chiediamo meno parole e più fatti.