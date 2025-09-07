L’Italvolley vince il mondiale: le azzurre di Velasco nella leggenda!

L’Italvolley vince il Mondiale! Con la vittoria sulla Turchia l’Italvolley femminile guidata da Julio Velasco entra nella leggenda. Dopo settimane di partite intense e spettacolari, le azzurre portano a casa il secondo titolo mondiale della storia della nazionale femminile di pallavolo, confermando il ruolo dell’Italia come potenza assoluta di questo sport.

Una gara complicata quella contro le pallavoliste turche allenata dall’italiano Daniele Saltarelli, altra favorita per la vittoria finale, decisa al tie break dopo 4 set di grande intensità con alti e bassi dettati probabilmente dal peso della posta in palio. Finisce 3-2 per le azzurre (25-23; 13-25; 26-24; 19-25; 15-8).

Un successo che porta la firma di Julio Velasco, uno degli allenatori più vincenti della storia della pallavolo mondiale. Come commissario tecnico della Nazionale maschile ha conquistato 3 Campionati Europei, 2 Campionati Mondiali, 5 World League e 1 Coppa del Mondo. Dal 2024 è tornato sulla panchina azzurra, questa volta alla guida della Nazionale femminile, che aveva già allenato nel 1997 vincendo i Giochi del Mediterraneo. Con le ragazze ha ottenuto: 2 Nations League, 1 Oro olimpico a Parigi 2024 ed ecco il campionato del mondo in Thailanda targato 2025. Una carriera straordinaria, capace di unire la storia e il presente della pallavolo italiana.

Questo trionfo mondiale non è solo una medaglia d’oro, ma rappresenta anche un messaggio importante per il futuro della pallavolo italiana: la crescita del movimento continua e i propri punti di riferimento sono sempre più in auge. Ogni partita delle azzurre è stata seguita con passione dagli sportivi, trasformando la finale in un evento attesissimo. La vittoria dell’Italvolley ha unito milioni di italiani davanti agli schermi, celebrando non solo un successo sportivo ma anche un momento di orgoglio nazionale. E le ragazze di Velasco sono state davvero “monumentali”: il mondo si tinge di azzurro!