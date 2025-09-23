Italiana Coke: concorrenza cinese mette a rischio la produzione, si punta sul mercato per fonderie

Savona. Si è svolto un incontro all’Unione Industriali tra azienda e sindacati con la centro la situazione dello stabilimento dell’Italiana Coke. La cokeria di Bragno, infatti, è alle prese con una crisi determinata da “stress finanziario”, in quanto la forte concorrenza cinese, con la vendita di coke a prezzi equivalenti a quelli del carbone (praticamente gli stessi della materia prima), sta rendendo il mercato europeo ancora più difficile.

Dunque minori incassi dalle vendite del coke siderurgico, che nel tempo sta ormai determinando criticità economiche. Per questo, nel faccia a faccia odierno sulla vertenza industriale, l’azienda ha prospettato di orientarsi verso il settore delle fonderie, con l’ipotesi di entrare nel mercato americano, approfittando del fatto che alcuni competitor sembrano intenzionati a cedere quote.

“Sarebbe una importante opportunità per il sito produttivo e per la tutela dei posti di lavoro” ha evidenziato Tino Amatiello, segretario della Filctem Cgil. Tuttavia, le organizzazioni sindacali di categoria non hanno nascosto le loro preoccupazioni: “Se non dovesse concretizzarsi il coke per fonderie, si prospetta una riorganizzazione dello stabilimento, con una produzione legata solo alla domanda effettiva, comportando inevitabilmente ripercussioni sui livelli occupazionali”.

E per la giornata di giovedì è stata convocata una assemblea dei lavoratori per fare il punto sulla situazione: “E’ chiaro che il contesto di azione è complesso, in quanto si tratta di procedere ad una riconversione del mercato e a un cambio più strutturale per salvaguardare tutte le linee produttive e garantire i posti di lavoro” conclude.