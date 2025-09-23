  • News24
On top of the world

Italia campione del mondo di pétanque: c’è anche l’alassino Gianluca Rattenni

Il vice CT ponentino tra i protagonisti della vincente spedizione azzurra a tinte particolarmente liguri

Gianluca Rattenni mondiale di Pétanque

L‘Italia si è imposta ai Campionati del Mondo di pétanque andati in scena al galoppatoio di Villa Borghese a Roma. Erano presenti ben cinquantuno nazioni. Una spedizione azzurra a forti tinte liguri con la nostra provincia rappresentata dal vice CT Gianluca Rattenni.

“Sapevamo come un mondiale in casa potesse essere ancora più difficile da vincere – commenta – , le aspettative erano sicuramente alte, ma i piccoli dettagli hanno fatto la differenza, anche se resta un po’ di rammarico per la semifinale maschile con la formazione di Italia 1 persa contro la Tailandia. L’Italia vince il suo primo mondiale individuale maschile senior con Diego Rizzi, soprannominato l’alieno, al suo quinto mondiale in carriera in altre specialità. Il percorso é stato perfetto, qualche difficoltà incontrata in semifinale che ha avuto la meglio contro l’Olanda per 13/11 e la finale tiratissima contro il Madagascar vinta per 13/8 giocata alle 12.30 sotto un sole cocente e un folto pubblico”.

“Sicuramente – chiosa – un grandissimo evento per far conoscere questo mondo a tantissime persone messo in piedi dalla federazione bocce. Altro valore aggiunto per le finali è stata la diretta su Rai sport che ha dato una notevole visibilità”.

L’Italia si è presentata con due CT Riccardo Capaccioni (Ventimiglia) e Mosé Nassa (Cuneo) e due vice CT Gianluca Rattenni (Alassio) e Laura Trova (Cuneo). Come nazione ospitante ha avuto il diritto di presentare due squadre, Italia 1 Diego Rizzi (vallecrosia), Alessio Cocciolo (Ventimiglia), Vanessa Romeo (Ventimiglia), Sara Ferrera (Genova) e Italia 2 Davide Laforé (Cuneo), Andrea Chiapello (Cuneo), Alessia Bottero (Cuneo), Sara Dedominici (Cuneo)

