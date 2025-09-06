Investimento pedonale in via Milano a Borghetto: soccorsi mobilitati

Borghetto. Investimento pedonale nella mattinata odierna (6 settembre), a Borghetto Santo Spirito. È successo in via Milano, una manciata di minuti prima delle 10.
Stando a quanto riferito, il pedone è stato investito da un’auto. Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti in modo tempestivo.
Sul posto: un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118. Nonostante il grande spavento, per fortuna la persona ferita non ha riportato gravi lesioni.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.