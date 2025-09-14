Invernizzi (FDI): “Per le borse di studio relative all’anno scolastico 2023/2024 la Regione aggiunge altri 683 mila euro”

Liguria. “Una nuova iniezione di risorse economiche aggiuntive arriva dalla Regione Liguria e in particolare grazie all’assessore Simona Ferro per le borse di studio relative all’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di 683.000 euro per garantire il finanziamento di tutte le domande idonee”. Ad annunciarlo il capogruppo di FdI in Regione Rocco Invernizzi.

Prosegue Invernizzi: “Lo stanziamento è stato approvato in seguito all’assestamento del bilancio regionale 2025. Con questa manovra l’investimento complessivo supera 1 milione e 126 mila euro”.

L’intervento permetterà di finanziare un totale di 1.813 borse di studio, sostenendo così le famiglie liguri nelle spese di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie e statali di ogni ordine e grado.

“Gli importi delle borse di studio rimangono invariati: 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado”, conclude Invernizzi.